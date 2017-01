Desintoxícate de las redes sociales, aquí te decimos cómo

Si no puedes dejar de estar conectada todo el tiempo a las redes sociales y no te despegas ni un instante de tu celular, tal vez necesitas una forma de desintoxicarte del mundo virtual. Igual como limpiamos nuestro cuerpo al hacer una dieta, date un respiro de la tecnología siguiendo esta rutina solo por una semana:

Lunes: Cierra tus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter de forma temporal. Bórralas de tu celular, para que no caigas en la tentación.



Martes: Elimina todas las notificaciones que te estresen, como las actualizaciones de aplicaciones que no usas y listas de correo que no quieres recibir.

Miércoles: Intenta que lo primero que hagas al despertar no sea ver tu celular. Mejor tiende tu cama y báñate escuchando música.



Jueves: Carga tu teléfono afuera de tu cuarto y no lo veas hasta que esté totalmente cargado. También ayuda desconectar el Internet cuando estás trabajando o estudiando.

Viernes: Ve a cenar, al cine, o a cualquier compromiso con amigos o familiares y deja tu teléfono en casa.



Sábado: Aprovecha para liberar la memoria de tu celular descargando fotos antiguas.



Domingo: Apaga tu teléfono y mantenlo así todo el día.