Deyvis Orosco confiesa que estuvo a punto de perder la voz [FOTOS]

Deyvis Orosco es una de las figuras de la cumbia más queridas. Sin embargo no todo en su vida ha sido éxito y alegrías. Hace diez años este joven cantante enfrentó el momento más doloroso de su vida, al perder a su padre Jhonny Orosco, líder del grupo Néctar, en un accidente automovilístico.



"Todo el tiempo recuerdo a mi papá. Le pido que me dé la lucidez para tomar las decisiones correctas y creo que medianamente lo estoy consiguiendo", revela Deyvis quien el 5 de octubre estrenará la película ‘Somos Néctar’, en homenaje al grupo que fundó su padre.



Pero, ese no fue el único momento penoso por el que tuvo que pasar. Cuenta Deyvis que en el 2010, año en que el boom de la cumbia comenzó a bajar, tuvo una fuerte depresión.



"Llegué a pesar más de cien kilos y comencé a tener problemas con las cuerdas vocales. Un médico me dijo que si seguía así, ya no podría cantar. Salí de ese hoyo, gracias a mi familia, a quien considero mi motor", detalló a la revista +Mujer.



EL AMOR



En este aspecto de su vida Deyvis comenta que conquista a las mujeres con su personalidad y le encantan las chicas con tema de conversación y huelan rico.



