Día del Niño: Imaginarium ofrece grandes descuentos en juguetes para esta fecha especial [VIDEO]

¿No sabes qué hacer en este Día del Niño? Pues Imaginarium se presenta como una buena opción. Si alguna vez has ido a alguno de sus tres locales en Lima sabrás que no solo son tiendas en las que se venden juguetes, sino que en cada una de ellas uno podrá experimentar con los productos para niños y adolescentes desde los 0 a 14 años.



Los productos de Imaginarium son novedosos y los materiales de primera calidad, y si alguna vez han tenido la oportunidad de ir acompañados de sus hijos, sobrinos o nietos; la experiencia será inolvidable. Además, la atención es personalizada, siempre con un trato familiar y con la asesoría de cada producto, para cada ocasión y gusto del engreído de la casa.



En los próximos días, Imaginarium se prepara para una de las temporadas más importantes del año, el Día del Niño, que se celebrará el domingo 20 de agosto. La cadena de jugueterías estará realizando descuentos días antes del esperado fin de semana, para incentivar la preventa y evitar aglomeraciones en el día central.



“Sin duda, la gente está emocionada con esta fecha para y esperamos crecer ampliamente en nuestras ventas. Abrimos una nueva gran tienda en Real Plaza Salaverry, la cual se suma a las del Jockey Plaza y la Av. Conquistadores”, señaló Alejandro Recio, Gerente de Marca de Imaginarium Perú.



Por el Día del Niño se lanzará una variedad de juguetes como por ejemplo cocinas de madera con colores unisex, nuevos productos musicales de la línea Garage Band y un grupo de muñecas de colección llamadas Nicoleta. También se podrán adquirir los productos estrellas: Scooters, Neomoto, Sleich, Kiconico, Fold and Carry, Da Vinci Art Case, entre otros.



Además, en Imaginarium fluye la mente, ya que hay siete ‘munditos’ que reflejan distintas: emociones, sensaciones y experiencias. En ‘Expresa’ el niño desarrolla su creatividad artística, ‘Bienvenido al mundo’ es para los más pequeños, quienes encuentran sus primeros incentivos para desarrollar toda su creatividad.



En ‘Momentazos’ podrán encontrar los juguetes clásicos: ludo, pinball, futbolín, etc. ‘Imagina’ no se queda atrás, ya que en este ambiente los niños conocen los juguetes que los proyectan a las profesiones del futuro. ‘Descubre’ es para conocer el mundo exterior, con telescopios, drones y otros productos novedosos y ‘Mueve’ incentiva a los chiquitos a hacer ejercicio con los juegos de pelota, arco y flecha, patines, entre otros.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.