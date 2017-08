Día del Niño: ¿Qué pasa cuando los niños juegan con muñecas?

Para celebrar el Día del Niño, muchos padres de familia le comprarán regalos a su hijo pero qué pasa si el varoncito de casa juega con muñecas o la pequeña princesa se divierte con carritos.

¿Deberían los padres preocuparse si ven a las niñas jugar con carritos y a los niños con muñecas? la psicóloga Hortensia Dreyfuss comenta que no es motivo de asustarse, por el contrario demuestra su libre elección de jugar.



Y por otro lado, recomiendan a los padres de familia dejar de lado esos esteriotipos y dejar jugar a sus hijos con libertad.



Desde que los niños son pequeños los padres le transmiten cómo deben ser: los niños deben ser fuertes y valientes; y las niñas tiernas, sensibles y educadas.



Los niños jugarán con muñecos robustos, de peleas, con carros, mientras que las niñas jugarán lo harán con muñecas, haciendo tareas de la casa.



NIÑAS Las niñas también se pueden divertir con carritos NIÑAS

Pero, cómo le pueden de decir a los con que jugar, si el mejor chef del peruano es hombre. Cómo decirle a una niña que no juegue con autos, si las mujeres también manejan incluso hasta camiones.



La psicóloga Hortensia Dreyfuss aconseja que los adultos se concienticen de que los juguetes no tienen sexo, que son ellos y no los niños, quienes marcan los estereotipos sexistas.



"El juego es libre y espontáneo y así lo debemos comprender, los estereotipos de género desaparecen si se deja que los niños jueguen libremente".



El juego y los juguetes contribuyen al desarrollo integral del niño en todas las áreas de la personalidad: intelectual, física, social y emocional o afectiva.



Estimula el desarrollo y la coordinación del cuerpo, desarrolla estructuras mentales, la creatividad y favorece el equilibrio afectivo, es un medio de expresión y socialización.

