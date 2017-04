¿Discutes con tu pareja por WhatsApp? No lo hagas

El WhatsApp se ha convertido en un excelente vehículo de comunicación, debido a la rapidez para enviar y recibir mensajes. Sin embargo, no todo es bueno. Liliana Tuñoque, psicoterapeuta de la Clínica Internacional, sostiene que las discusiones de pareja no deben darse a través de este medio porque al no percibir gestos, actitudes o emociones, el problema no se solucionará de la manera más adecuada. Peor aún, dejará más dudas.

FRENTE A FRENTE

"Las discusiones de pareja que se dan por WhatsApp y luego no se conversan frente a frente pueden causar confusión, incomodidad y hasta resentimientos. Eso se va acumulando y llegará un momento en que los protagonistas exploten y traigan al diálogo actual aquellas cosas que no quedaron claras anteriormente", sostienes la experta.

¡NO LO SIGAS!

Si tu galán inicia la discusión por WhatsApp, ¡no lo siga! Dile que luego hablarán personalmente el tema. En el caso de que insistas, no respondas los mensajes. Con el pasar de las horas se calmará y cuando se vean cara a cara, el diálogo será más fluido.

