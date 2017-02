¿Dudas de tu relación? Estas señales te dirán si está perdida o si aún hay esperanza

Cuando el amor empieza entre dos personas todo es felicidad. Los apodos románticos, las caricias y el sexo son pan de cada día en las relaciones de pareja, sobre todo si comienzan a compartir una vida juntos.

Sin embargo, con el paso del tiempo esta ilusión de los primeros meses pasa y quedan sentimientos más profundos que te dirán si vale la pena o no apostar por ella. Este es el momento perfecto para darse cuenta si seguimos adelante o lo mejor es aceptar de manera madura que nuestra relación ha terminado.

Para ello debemos estar atentos a distintas señales que, aunque parezcan detalles insignificantes o solucionables, te dirán que la relación ya no da para más. A continuación te mostramos que los simples gestos, la calidad de tiempo compartido, los temas de conversación y la vida íntima son importantes al momento de decidir si seguir o no.

1. Ya no te llama como antes: Si bien cuando empezaron su relación no podían dejar de estar comunicados, ahora las distancias sin hablar se van alargando cada vez más.

2. Se acabó la ilusión: Los detalles, las salidas y las sorpresas que antes te hacían feliz se terminaron.

3. No hay sexo: Las noches son frías y evitan el contacto físico.

4. Nunca está: Siempre inventa excusas para estar lo más lejos posible de ti.

5. Sale todo el tiempo: Sus salidas son muy frecuentes y no toma en consideración tus sentimientos.

6. No hay comunicación: Sienten que ya ni siquiera se conocen y ya no tienen temas de conversación.

7. Se acabaron los halagos: Ya no te dice que estás hermosa y su indiferencia se siente cada día más.

8. Se esconde con el teléfono: Habla por el celular a tus espaldas y cuando llega a casa lo apaga inmediatamente.

9. No le importa tu bienestar: A pesar de que los problemas te atormenten, la otra persona ya no los considera asunto suyo.

10. No te pregunta a dónde vas: Le es indiferente lo que hagas con tu vida.

Si estás en una situación así, te recomendamos que la termines lo más rápido que puedas. No puedes comprometerte con alguien que simplemente ya no siente lo mismo por ti ya que no te corresponderá como debe ser.

Cada ser humano merece que lo amen, no que lo desprecien. Es así que si no te da dar tu lugar, solo queda que se vaya.

Recuerda, que por más triste que estés hoy, en un tiempo no muy lejano encontrarás la paz y tranquilidad que esperas, esa será tu mejor felicidad. ¡Qué esperas para ponerle fin!

