No hay nada de malo en tener amor propio, una alta autoestima y valorarte. El problema viene cuando llegas a obsesionarte tanto contigo mismo, que te vuelves súper vanidoso y orgullos o, peor aun, ¡llegas a sentirte superior a los demás!

Si alguna vez te han dicho que eres egocéntrica o simplemente quieres saber si eres toda una narcisista, checa estas actitudes y despeja tus dudas.



Siempre buscas ser el centro de atención

A las personas egocéntricas les encanta ser observadas y admiradas, por lo que harán todo lo posible por hacerse notar en cualquier lugar y circunstancia, ya sea en una gran fiesta o en un día normal en la oficina. No es raro que hablen demasiado fuerte y exageren su lenguaje corporal para llamar la atención. ¿Te sientes identificada?



Te preocupas demasiado por tu aspecto

¿Pasas horas arreglándote y buscas siempre la perfección en tu outfit, maquillaje, peinado y hasta en tus uñas? ¿Mueres de celos en cuanto ves a una mujer guapa o con un buen look? Si respondiste sí a estas preguntas, ¡eres toda una narcisista!



Siempre tienes la razón

Un signo claro de egocentrismo es si te cuesta mucho trabajo reconocer tus errores y pedir perdón, pues tienes un orgullo demasiado grande. Otra señal es si frecuentemente piensas que tus ideas son mejores o más interesantes que las de los demás y si te crees más inteligente o más especial que la mayoría de las personas.



Selfie addict

¿Te la pasas tomándote selfies y compartiendo cada detalle de tu vida en redes sociales? ¿Tu peor pesadilla es tener pocos likes en la próxima foto que publiques? ¿No te importa tardar horas eligiendo el filtro o la pose perfecta si consigues verte muy bien? Si es así, ¡podrías estar siendo esclava de tu propio ego!



No piensas en los demás

Una persona egocéntrica es egoísta, por lo que estará tan preocupada por sí misma que pocas veces se molestará en pensar cómo sus actitudes y acciones podrían lastimar a otros. Lo más importante para ella siempre serán sus propios intereses o beneficios, ¡sin importar si al conseguirlos llega a afectar a otros!



