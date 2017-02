El que dice no se puede, no conoce a Clinton Flores Regalado. Él es un joven de 24 años que enfrentaba una discapacidad física, pero también el rechazo de empleadores que lo consideraban no muy preparado para afrontar una labor de oficina.

Cansado del ninguneo, decidió tomar al toro por las astas. Aunque terminó la carrera de diseñador gráfico, optó por estudiar terapia de masajes y abrió su local para ser su propio jefe, en Miraflores.

Este vecino de Chorrillos lleva más de un año con este emprendimiento.

Clinton, ¿cuánto tiempo con el negocio de podología y masajes?

Llevo año y medio.



¿Por qué elegiste este rubro?

Por mi hermana mayor Naida. Ella es podóloga y al ver que yo no conseguía trabajo, me animó a abrir mi propia empresa.



¿Por qué no conseguías empleo?

Yo soy diseñador gráfico, pero cuando iba a una entrevista y me veían entrar con muletas, me decían que estaban buscando otro tipo de profesional. Siempre me negaban el puesto, pese a estar capacitado profesionalmente. Me cansé de los rechazos y decidí abrir mi sala de masajes, Brisha.







emprendedor Emprendedor.

¿Tomaste clases sobre los servicios que das?

Sí, estudie terapia de masajes. Para el servicio de podología cuento con un equipo de profesionales. Además, aplico mis conocimientos en diseño gráfico y marketing para atraer clientes.



¿Por qué abres este negocio en Miraflores cuando vives en Chorrillos?

Hice un estudio de mercado y en este distrito se concentra un mayor número de empresas, trabajadores que viven estresados y que necesitan masajes o tratamientos de podología.



¿Cuál es tu condición física?

Tengo debilidad en los huesos de las piernas. Nací con los brazos y piernas pegadas a mi cuerpo, me sometieron a muchas operaciones, pero no pude desarrollar fuerza en mis extremidades.



¿Qué consejo le darías a las personas que quieren emprender un negocio y no se atreven?

Que no hay excusa para no hacer lo que soñamos. Yo aún con muletas y pese a las puertas que me han cerrado, he logrado el sueño de tener mi propio negocio. (Milagros Laura)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.