Embarazo: ¿Cuál es la mejor edad para tener un bebé?

Pese a que las mujeres de este nuevo siglo retrasan más el embarazo para cumplir sus metas personales, siempre se preguntan: ¿cuál es la mejor edad para tener un bebé? Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de California (EE.UU.) señala que las mujeres que deciden tener a su primer hijo en una edad superior a los 25 años pueden aumentar sus posibilidades de vivir hasta los 90 años.



Por otro lado, médicos españoles consideran que la a mejor edad para ser madre (en términos biológicos) son los 25 años. Esto porque las condiciones físicas de la mujer no son las mismas a los 20 que a los 40 años. Por ejemplo, los óvulos, al igual que el resto de células del cuerpo, también envejecen, haciendo que las probabilidades de un embarazo disminuyan.



Una mujer de 20 años que esté tratando de lograr un embarazo en sus días fértiles tiene un 25% de probabilidades de conseguirlo, mientras que a partir de los 30 años solo un 15%. De los 35 años hacia adelante las posibilidades se reducen aún más (8%). Por eso, la mejor edad para tener un bebé sería a los 25 años.



Sin embargo, esto sería relativo pues cada mujer tiene un organismo distinto. Si por diversas razones no se dio un embarazo a los 25 años, no debes preocuparte tanto. Para que tengas un bebé también influirá, por ejemplo, tu tipo de alimentación y si realizas o no actividad física. La maternidad no debe angustiarte. Cuando creas que es el momento indicado, ten a tu bebé.

