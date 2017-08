Emprende Trome: 5 tips para trabajar desde casa... ¡ponlos en práctica!

Emprende Trome. Trabajar desde tu casa te ofrece muchas ventajas, como no gastar en transporte, dejar de lado el uniforme y comer en tu propio hogar. Sin embargo, también abundan las distracciones y si no te organizas, podrías demorar más de la cuenta en un solo asunto. Para que eso no te pase, te traemos cincos valiosos tips.



Estos tips no son complicados, pero sí necesitarás de mucha decisión y fuerza de voluntad para poder seguirlos al píe de la letra y sacar adelante tu negocio. ¡Vamos Emprende Trome! ¡Tú puedes hacerlo!

1. Haz una lista de tareas: Ten claro al inicio de la jornada laboral lo que tienes que hacer y prioriza esos pendientes. Será más fácil distribuir tu tiempo y saber al final del día si lograste tus objetivos.



2.Toma respiros: Haz pequeños descansos cuando notes que tu cerebro no da para más. Diez minutos pueden ser suficientes para lograr concentrarte una hora. Este tip es muy importante.



3. Sé tu propio jefe: Debes tener en cuenta que el trabajo realizado te lo reportas a ti mismo; sé igual de severo y riguroso como si fueras otro jefe.



4. Ten un horario de oficina: Haz tu mejor esfuerzo para tener una rutina laboral fijada en horas. Puedes hacer un horario y pegarlo en las áreas por donde transitas más.



5. Designa un lugar de trabajo: Trata de hacer las cosas en el mismo lugar todos los días. Puede ser un cuarto vacío, un escritorio que está en la esquina de la sala o hasta la mesa del comedor. Rodéate de cosas que te inspiren y te hagan feliz, como flores, música y pinturas.

