Emprende Trome: Abogada vende platos y bebederos inteligentes para mascotas

Tener una mascota le cambió la vida a la joven abogada barranquina Rosa Alvarado (34), no solo porque ahora está acompañada y recibe mucho amor de su amigo de cuatro patas, sino porque además la inspiró a emprender su propio negocio: la venta de accesorios tecnológicos para mascotas.



¿Cómo son los accesorios tecnológicos para mascotas?

Son platos y bebedores inteligentes que cuentan con un sistema de sonido, sensor y video que pueden ser controlados desde un celular a través de una aplicación. Así el dueño puede estar trabajando, estudiando o haciendo compras, pero sabrá qué está haciendo su engreído.

¿En qué ayudan tus productos a los dueños de mascotas?

El plato, por ejemplo, cuenta con un depósito de comida que se programa para que abastezca por raciones cada cuatro horas la comida de las mascotas. Además, mientras el animalito come, el dueño puede verlo en su celular por la cámara que tiene incorporada el plato.





¿Estos productos son peruanos?

No, son importados. Yo los adquiero desde Japón y Estados Unidos.

¿Cuál ha sido la aceptación del público?

Muy buena. Nosotros hemos estado presentes en diversas ferias para mascotas, y cada vez que los clientes prueban los productos, los compran.

¿La venta solo es por feria?

No, también a través del Fanpage de HundPet.

¿Además de atender el negocio tienes alguna profesión?

Sí, soy abogada.

¿Has dejado tu trabajo en esa carrera?

No, este negocio lo llevo en paralelo con mi otro trabajo. Además, ya cuento con un equipo que me ayuda.

¿Cuál es el siguiente paso de tu emprendimiento?

Vamos a seguir buscando más productos innovadores y de calidad, mi sueño es tener una tienda.

