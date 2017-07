Emprende Trome: Baterista tiene productora de música andina en Lima Este [FOTOS]

Emprende Trome. Fernando Cavero (29) es un talentoso músico que, al ritmo de su batería, pone a bailar a los danzantes de tijeras. Además, este emprendedor de Lima Este, también es productor de eventos de música andina.



Cavero, entre risas, asegura que pone a bailar a los danzantes de tijeras con su percusión y otros instrumentos. "Mantenemos la tradición de sus ritmos", afirma este emprendedor de Lima Este.



Contó que antes de tocar la batería, su primera experiencia con la música fue el tambor y la tarola. Su historia no podía faltar en nuestra sección Emprende Trome. Conócela a continuación:



d Su primera experiencia con la música fue el tambor y la tarola.

¿Cuántos géneros musicales dominas?

Más de 200, aunque no es mucho, porque en nuestro país existen miles.



¿Y tú no bailas?

Bailo con mi música. Cuando toco, siento que estoy bailando.



¿Cómo te sientes cuando estás en el escenario?

Feliz, me desconecto de la realidad. Cuando estoy en el escenario, improviso mucho.



d Ha tocado con Alborada, el Dúo Romance y el Dúo Retama.

¿Siempre tocaste música andina?

No, también he tocado rock y metal.



¿Además tienes una productora?

Sí, se llama Dos Cero Cinco Comunicaciones. Con ella producimos eventos andinos. Procuramos que el show sea muy bonito y cuidado.



¿Con qué artistas conocidos has tocado?

He tocado con Alborada, el Dúo Romance y el Dúo Retama.



¿Has recorrido el país?

Casi todo. Para poder tocar y conocer más de nuestra música, he tenido que adentrarme en él, conocer a su gente, sus costumbres y también investigarlo. (Samantha Aguilar)

d Para poder tocar y conocer más nuestra música, ha tenido que adentrarse en ella.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.