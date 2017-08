Emprende Trome: Conoce a los 'bravos de la mecánica' de Lima Este [FOTOS]

Emprende Trome. En pleno kilómetro 15,5 de la Carretera Central, en Ate (Lima Este), está la mecánica ‘Jhersiño’, de los hermanos Jhovany (28), Jean Paul (22) y Joseph (18) Pagan Córdova, y no es cualquier taller.



En cada rincón se aprecia un cierto orden y sobre todo limpieza. “Está bien que sea una mecánica, pero debemos procurar dar una buena imagen”, señala doña Hermelinda, madre de estos tres jovencitos Emprende Tromes, que procura que también ellos estén presentables ante la clientela.

Este negocio en Lima Este lo empezó Jhovany, un joven de 28 años que al salir del colegio quiso estudiar ingeniería industrial en la universidad. "Lamentablemente mis padres no tenían dinero. Entonces me inscribí en un instituto y llevé cursos de mecánica", contó este Emprende Trome.

f Jhovany llevó cursos de mecánica al salir del colegio. f

Como para no perder el tiempo llevaste esos cursos...

Sí, pero poco a poco me fue gustando la carrera. Recuerdo que me involucré tanto en esto que convalidé cursos. Eso me ayudó muchísimo, además recibí apoyo de mis papás.



Al culminar tus estudios, ¿con qué especialidad egresaste?

Como especialista en conversión de vehículos de gasolina a gas. Ese negocio estaba en auge, así que me fue fácil encontrar un taller donde hacer mis prácticas.



¿Y te pagaban?

No, pero yo quería seguir aprendiendo.



Fue difícil entonces...

Un poco. Me prometieron cosas que no cumplieron. Ahí me di cuenta de que ya era el momento de poner algo mío y mi mamá me motivó a hacerlo.



¿Qué te dijo?

Que yo era capaz de tener mi taller y que podría ser mi propio jefe. Me convenció de sacar un préstamo, comencé y me va bien.



h Su madre siempre estuvo a su lado para apoyarlos en lo que necesitaran. h

Las mamás siempre tienen la razón, ¿no?

Sí, pero esto no hubiera crecido tanto sino fuera también por mis hermanos. Ellos son mis ejecutivos, mis compañeros, mi sangre y estoy orgulloso de tenerlos a mi lado.



Te gusta tu trabajo, ¿no?

A todos. Somos unos bravos de la mecánica. Cuando un carro entra al taller somos muy cuidadosos para dejarlo en buenas condiciones.



¿Y ustedes cómo fueron seducidos por la mecánica?

Jean Paul: Nosotros veíamos trabajar muy feliz a Jhovany y eso nos contagió.

Joseph: Él siempre nos transmite esa alegría y las ganas de ser mejores personas cada día.



Entones, han tenido a un buen maestro.

Jean Paul: Claro que sí. Él es un trome.



¿Estudian mecánica?

Joseph: Sí, pero también estudiamos mecatrónica.



¿Hasta dónde quieren llegar?

Jhovany: Queremos tener varios locales, pero vamos poco a poco. Por ahora estamos en la Carretera Central. (Kenyi Coba)

k El objetivo de estos jovencitos de Lima Este es tener varios locales en diferentes partes de la ciudad. k

