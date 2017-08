Emprende Trome: Danzante y comerciante la rompe con sus productos en Lima Este [FOTOS]

Emprende Trome. ‘Mis raíces son muy importantes para mí’, así empieza la entrevista Carlos Carhuapoma, vecino de Lima Este que desde hace 20 años viste con orgullo el colorido y pintoresco traje de ‘Los negritos de Huánuco’, danza folclórica que está ligada a las festividades de la Navidad.

Pero este Emprende Trome de Lima Este no solo se dedica al baile, también emprendió un negocio y desde 1998 distribuye menestras y cereales en todo Lima. Su mayor reto lo tuvo el año pasado cuando lanzó su cereal 7 semillas y el agua de mesa con su marca ‘Rico soy’.



Carhuapoma, que desde hace varios años vive en Lima Este, cuenta que nació en Matacancha, un centro poblado de Huánuco, donde se escucha mucho la danza de 'Los negritos'. "Desde pequeño quedé deslumbrado con la melodía y los trajes. Cuando vine a Lima, además de trabajar, me di tiempo para bailar y dar a conocer mis raíces huanuqueñas", expresó este Emprende Trome.



¿Se siente orgulloso de su tierra?

Por supuesto. Mi querido Huánuco... (lo dice con voz melancólica).



Seguro que ha inculcado el gusto por este baile en sus hijos.

Tengo dos varones, de 27 y 18 años. Ellos mismos al verme han seguido mis pasos y también dividen su tiempo entre sus actividades diarias y la danza.



¿Su esposa también baila?

No. Pero eso no quiere decir que no le guste, siempre me apoya.



¿Tiene presentaciones?

Ya la tuvimos. Hace una semana diferentes cuadrillas de la danza de ‘Los negritos de Huánuco’ nos presentamos en la explanada del Ministerio de Cultura. Fuimos alrededor de 700 bailarines. El público estaba contento con nuestra música y baile.



EMPRENDEDOR

Pero usted también tiene una distribuidora de cereales y menestras...

Sí. Desde 1998 reparto estos productos en todo Lima y en provincia, pero desde el año pasado tengo mi marca propia.



¿Cuál es?

‘Rico soy’. Ahorita tenemos en el mercado dos productos: cereal siete semillas y agua de mesa sin gas.



¿Sacará más?

Mi meta es ofrecer al público arroz, azúcar, aceite y conservas de atún, entre otros. La idea es crecer.



Entonces, ¿reparte su tiempo entre danzar y dirigir su negocio?

A veces es cansado. Aunque cuando empiezo a bailar me olvido de todo y disfruto el momento. Es una forma de relajarme y rendirle tributo a mi tierra añorada.



¿Ha sabido derribar los obstáculos del camino?

Si le contara cuántas piedras me han caído. No me quejo tanto de ellas porque, aunque no lo crea, me han ayudado a luchar con más fuerza por mis metas. (Maritza Llanos)

