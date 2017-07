Emprende Trome: 'Dejé la enfermería por la chocolatería' [FOTOS]

Emprende Trome. El gusto por el chocolate pudo más para Carmen Adrianzén, una vecina de Lima Este que dejó su trabajo como técnica de enfermería para dedicarse a la chocolatería y abrir su negocio llamado ‘Scrap&Chocolates’.



Contó que hace mucho tiempo le nació ese gusto por preparar chocolates. "Nunca llevé un curso, pero, basada en la observación, hacía chocotejas y bombones", recordó Adrianzén, quien se ha convertido en una Emprende Trome gracias a su iniciativa.



Además, esta vecina de Lima Este narró que trabajaba como técnica de enfermería en la Maternidad de Lima y ahí vendía sus chocolates a sus amigas. Poco a poco se dio cuenta que este emprendimiento tenía futuro.



f Antes trabajaba como técnica de enfermería en la Maternidad de Lima.

Entonces, ¿dejó su trabajo por los chocolates?

Mi pasión por los chocolates pudo más. Hace cuatro meses renuncié, después de haber trabajado veinte años ahí. Ingresé al mundo del verdadero chocolate y cuando conocí el cacao, quedé fascinada.



¿Pudo más que la enfermería?

Yo soy una mujer de cincuenta años, tomé la decisión de renunciar por ir tras mi sueño. Si no lo hacía ahora, no lo hacía nunca. Pero no me arrepiento, soy feliz.



¿Cuál fue su principal motivación?

Mis ganas por emprender.



D Hace chocotejas, trufas y bombones. Además, tiene una versión bien simpática de un cholito de chocolate.

¿De dónde proviene el cacao que utiliza?

De diferentes partes del Perú. Trabajo con cacao de Piura, San Martín, Amazonas y Satipo.



¿En qué presentaciones vende los chocolates?

Tabletas, chocotejas, trufas y bombones. Además, tengo una versión bien simpática que es de un cholito de chocolate. Es la sensación de las ferias donde me presento.



¿Es chocolatera?

En mi casa, todos somos chocolateros.



Le está yendo tan bien que ha ganado un premio...

Sí. Gané el concurso del International Chocolate Award, en la categoría de Tabletas de Barras de Origen. Fue todo un honor y alegría. (Samantha Aguilar)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.