Emprende Trome: Mamita creó marca de ropa porque no encontraba de su talla [FOTOS]

Emprende Trome. Vania Tovar (38) es una joven madre de familia de San Martín de Porres que desde pequeña sabía que iba ser diseñadora de modas pero después de tener sus tres hijos se le dificultada conseguir prendas para su talla, por eso decidió crear una marca exclusivamente para gorditas.



Aunque últimamente no se ha subido a una báscula, esta madre emprendedora afirma que está entre los 75 y 80 kilos, pero que el problema para ella, así como para otras mamitas de talla grande, no es el peso, sino encontrar prendas cómodas que la hagan lucir bien.

Conoce la historia de esta empresaria de Lima Norte.



¿Por qué decidiste hacer ropa plus size?

Porque la ropa para las gorditas como yo era muy aburrida y solo había hasta la talla L (large).



¿Qué no encontrabas?

Prendas deportivas y casuales, así como vestidos de fiesta.



Emprendedora de San Martin de Porres realiza prendas para tallas grandes. Emprendedora de San Martin de Porres realiza prendas para tallas grandes. Emprendedora de San Martin de Porres realiza prendas para tallas grandes.

¿Fue difícil aprender a confeccionar tallas grandes?

No, porque yo manejo el proceso de confección y diseño de todas las tallas.



¿Dónde aprendiste?

Me inscribí en institutos de moda estatales y buscaba becas para estudiar porque no tenía dinero.



¿Cuáles fueron tus primeras confecciones?

En el colegio, yo hacía mis uniformes. Después empecé a confeccionar vestidos de novia para mis vecinas.



¿En qué se destaca tu marca?

Que tiene todas las tallas y diseños, hasta ropa deportiva tengo. Son prendas que realzan la figura de la mujer y disimulan lo que se quiere ocultar.



¿Cuáles son los modelos que más te piden?

Las blusas porque las pueden utilizar con enterizos, y los vestidos de color entero, sobre todo negro.



¿Dónde pueden encontrar tu ropa?

En mi fanpage como ‘Las Grandes Reynas’.

(Pilar Cuya)

Las Grandes Reynas realiza ropa deportiva y fiesta para gorditas Las Grandes Reynas realiza ropa deportiva y fiesta para gorditas Las Grandes Reynas realiza ropa deportiva y fiesta para gorditas

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.