Emprende Trome: Mamita de Lima Este fabrica gel para hacer ecografías [FOTOS]

Emprende Trome. A Estela Vidalón, de Ate (Lima Este), no se le escapa nada. Esta química de 59 años ve una oportunidad de negocio en cada situación que enfrenta. Por ejemplo, la fabricación de geles para ecografías, su emprendimiento más importante, se le ocurrió en una cita con el ginecólogo.



Esta emprendedora de Lima Este nos contó que cuando estaba embarazada de su segundo hijo fue al médico a hacerse una ecografía y sintió la curiosidad por el gel que le aplicaron.

"El doctor me dijo que usaba uno importado. Entonces pensé en cómo hacer un producto nacional. Así empezó todo y tiempo después nació ‘Alessi’, que no es mi hijo, sino mi marca", recordó este Emprende Trome.



f El gel que fabrica no es grasoso, es inodoro (que no tiene olor) y antialérgico.

¿Ya había geles nacionales?

No. Nosotros fuimos los pioneros. En ese tiempo, en nuestro país no se hacían geles para ecografías, se traían del extranjero.



¿A usted le gusta ser innovadora?

Siempre trato de hacer cosas que aún no se conocen aquí. No soy de las personas que esperan a otros, cuando tengo la iniciativa trabajo en ello y lo hago. Me gustan los retos.



¿Y la fórmula?

Trabajé mucho para conseguir la fórmula del gel y como buena sanmarquina, lo logré.



¿Solo sirve para ecografías?

En un comienzo sí, pero ahora también se usa para cardiografías, fisioterapias y otros tratamientos.



d Al día fabrica más de 200 galones.

¿Cuáles son las características del producto?

No es grasoso, es inodoro (que no tiene olor) y antialérgico.



¿Considera que es su mejor fórmula?

Sí, es una gran fórmula, la mejor.



¿En un día cuántos litros de gel fabrica?

Más de 200 galones. Es un buen negocio.



¿Ya están exportando?

Todavía no, pero nuestro deseo es hacerlo a la comunidad andina, que es la más próxima a nosotros.



¿Sus hijos también son químicos?

No, solo mi esposo y yo. Ellos son marketeros. (Samantha Aguilar)

