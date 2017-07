“La leche es muy importante para el crecimiento y desarrollo de los niños”, así empezó la entrevista Nancy Castilla (48), una mamita que vende leche de vaca en establo. Ella diariamente se dedica a alimentar y ver el proceso de ordeño de las vacas y la producción de sus productos lácteos, en su negocio llamado Establo Lima Norte, en Comas.



Uno de sus objetivos es que sus clientes tengan en sus casas productos frescos y de calidad. Por eso no duda en seguir todos los procesos sanitarios que garanticen la calidad de su leche de vaca fresca.



¿Qué ofrece su negocio?

Yogur, quesos frescos, mantequilla y manjar blanco. Pronto sacaremos leche de vaca pasteurizada en botellas de vidrio.



¿Le afectó el problema que hubo con una conocida marca de leche?

Sí, pero fue para bien. Antes los vecinos no venían a comprarnos mucha leche de vaca, pero desde que salió ese problema, nuestra clientela aumentó. Creo que ahora se preocuparán más por lo que toman sus niños.



¿Usted supervisa que todo funcione correctamente en su establo?

Claro. Me levanto muy temprano para ayudar a alimentar a las vacas y ver que todo el proceso marche sobre ruedas. Me enorgullece saber que nuestra leche es muy fresca y de calidad.



¿Cuántas vacas tiene?

Unas ochenta.



Antes de iniciar la entrevista alimentó a las vacas con un polvillo, ¿qué es?

Un concentrado de maíz, cebada, sales minerales y harina de pescado. Este alimento hace que las vacas estén en óptimas condiciones.



¿Cuántos litros de leche saca al día?

Unos 600 litros.



¿Cómo se llega hasta su establo?

Pueden visitarnos en calle Santa Adela, fundo Chacra Cerro, Trapiche, Comas. O también pueden entrar a nuestro fan page (Facebook/ Establo LIMA NORTE) para saber cómo comprar nuestra leche fresca. (Maritza Llanos)

