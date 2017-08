Emprende Trome: El nuevo maestro del cuero 

El emprendedor Don Antonio Trujillo Rojas (52) puede reconocer la calidad de un buen cuero con solo olerlo. Sus 22 años de experiencia fabricando finas casacas de piel de res y ovino le han valido ser reconocido como un gran confeccionista en el Parque Industrial de Villa El Salvador.



Como el buen cuero, don Antonio resiste. Pese a ser víctima de robo en dos ocasiones, no dejó su negocio. Por el contrario, se esforzó mucho más para mantenerse como un emprendedor de éxito.



Su perseverancia y responsabilidad, le han permitido al emprendedor Antonio fabricar prendas de cuero que no tiene nada que envidiar a marcas reconocidas. Es más, diseñadores extranjeros le solicitan sus productos debido a la alta calidad de sus trabajos.



¿Quién le enseñó a confeccionar el cuero?

De joven trabajé en el taller de mi hermana. Con ella aprendí a reconocer los tipos de cuero, hacer los cortes y confeccionar. Hasta que me independicé.



¿Se capacitó?

Mi habilidad y mi experiencia son los que me han ayudado a fabricar mis prendas.



¿Quiénes son sus clientes más exigentes?

Las mujeres. Ellas me piden que las casacas, faldas o vestidos les queden bien entallados, a su medida. Me traen modelos que sacan de revistas o de Internet y yo los confecciono. También fabrico prendas para hombres.



¿Cuánto se tarda?

Si no tengo muchos pedidos, en dos días está lista la prenda.



¿Cuánto dura una casaca de cuero?

De 20 a 30 años. Quien tiene una, hasta la puede heredar.



¿Exporta?

Sí, mando prendas para el extranjero. Pueden ver mi trabajo en mi taller de la calle Los Diseñadores Mz. N, Lt. 30, Villa El Salvador.



