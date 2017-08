Emprende Trome: El rey de la refrigeración

Emprende Trome. Tres años le bastaron a Sergio Osco Cáceres (65) para volverse un experto en la fabricación de equipos y muebles de refrigeración. Empezó como ayudante y luego probó suerte en el Parque Industrial de Villa El Salvador, donde lleva más de cuatro décadas fabricando estas máquinas.



Con esfuerzo y perseverancia logró destacar en este rubro con su empresa Frío Lay, donde fabrica estos muebles de refrigeración para hoteles y restaurantes. Además, incluyo a la familia en el negocio. Sus hijos adquirieron los conocimientos, se independizaron y formando sus propias empresas en el mismo rubro y también en Lima Sur. Escribiendo otro caso de éxito.



¿Qué es lo más difícil de este negocio?

Encontrar mayor demanda.



¿Por qué? ¿No hay clientes?

Sí los hay. Gracias al incremento en el rubro de la gastronomía yo fabrico muebles de refrigeración y de acero para hoteles y restaurantes. Sin embargo, tengo la capacidad de fabricar muchos más, pero los pedidos son bajos.



¿Cuánto fabrica al mes?

Una docena de equipos.



¿Qué lo diferencia de su competencia?

El sistema de refrigeración con el que trabajo es ideal para la necesidad del cliente. Si es un mostrador para tortas, nuestro equipo, además de mantener, humecta el producto para no afectarlo. Así varía para las verduras, frutas, carnes, helados, etc.



¿Los insumos y maquinarias que usa son importados?

No, todo es peruano. La calidad nacional es muy buena.



¿Cuál es su proyección?

Queremos entrar al mercado paraguayo y boliviano. Quiero hacer ferias en esos países.



¿Este es un negocio familiar?

Sí, mis dos hijos aprendieron y se independizaron. Mi hija trabaja conmigo.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.