Emprende Trome: Trabajadora del hogar confeccionó vestido con tul y flores de chocolate [FOTOS]

Emprende Trome. A sus cortos 23 años, Nelly Aguilar no es una novata en las pasarelas. Esta joven trabajadora del hogar de Lima Este, es también diseñadora de modas y se arriesgó a confeccionar un hermoso vestido de novia con tul y flores de chocolate.



El bello atuendo causó sensación durante el desfile del ‘Salón del Cacao y Chocolate’ en el Centro de Convenciones de Lima.

Esta vecina de Santa Anita, Lima Este, se llevó las palmas del público que se preguntaba cómo pudo esta talentosa mujer pegar pastillas de chocolate en un vestido blanco.



Esta emprendedora de Lima Este contó que el vestido estuvo inspirado en la primavera. "Quise mostrar cómo las flores empiezan a nacer. Para darle calma al diseño, le puse tul y flores tipo durazno", expresó Aguilar, quien desde ya es considerada como una Emprende Trome.



f Tardó unas dos o tres semanas en confeccionar el vestido.

¿Tardaste muchos días en confeccionarlo?

Sí, unas dos o tres semanas.



¿Fue complicado trabajar con chocolate?

Sí, pero me ayudaron algunos compañeros.



¿Cómo hiciste para que no se manche el vestido?

A las flores hechas de chocolate, les pasé un tipo de resina para que no se derritan y luego las pegué a la tela. Quedó bien bonito.



¿Cuánto chocolate hay en tu vestido?

Por lo menos tres kilos.



¿Es la primera vez que estás en un desfile de este tipo?

No, esta es la segunda.



¿Ya terminaste tus estudios?

Aún estoy en el cuarto ciclo de la carrera de Diseño de Modas.



f Las personas para las que trabaja la han apoyado mucho en su decisión de estudiar.

¿También estás trabajando?

Sí, actualmente soy empleada del hogar cama adentro.



¿Cocinas, lavas?

No, cuido a dos niños. Las personas para las que trabajo me apoyan mucho en mi decisión de estudiar y eso me pone muy contenta. Los fines de semana regreso a mi casa en Santa Anita.



¿Trabajar y estudiar es complicado?

Es un doble esfuerzo, pero vale la pena. Es cuestión de ordenar bien mis horarios.



¿Qué sueñas como futura diseñadora?

Con tener mi propia empresa, pero primero deseo trabajar en un lugar reconocido para nutrirme con la experiencia.



¿Y con tus diseños en las pasarelas internacionales?

¡Claro! ¡Qué diseñador no anhela eso!



¿A qué diseñadores admiras?

Al japonés Yohji Yamamoto y al estadounidense Christian Siriano.



d Es de Puno y llegó a la capital cuando terminó el colegio.

¿Cuál es tu estilo favorito?

Casual elegante.



¿Eres de Lima?

No, soy de Puno. Llegué a la capital cuando terminé el colegio.



¿Has pensado incluir en tus prendas diseños peruanos?

Claro, no siempre la moda tiene que venir de afuera, nosotros tenemos que imponer nuestra propia tendencia. (Samantha Aguilar)

