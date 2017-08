Emprende Trome. Lupe Miranda (59) es una emprendedora de San Juan de Lurigancho, Lima Este, que desde muy joven aprendió el oficio de la apicultura (crianza de abejas). Vende miel y jalea real en diferentes ferias de Lima y asegura que su producto es de máxima calidad, pues todo lo trae desde Oxapampa, su tierra natal, donde tiene un criadero de abejas.



Esta Emprende Trome cuenta que hace más de cuarenta años se dedica a la apicultura. "Fue mi papá quien me enseñó. Mi marca se llama ‘Las delicias del edén’ y vendemos miel, polimiel, jalea real y el producto más completo de todos que es vita miel (contiene miel, polen, propoleo y jalea real)", relata Miranda, que vive en Lima Este.



Se siente contenta y orgullosa de que sus clientes reconozcan que sus productos son de calidad. Esta emprendedora de Lima Este recuerda que lo mejor que le han dicho sobre su miel es: 'Esta sí es miel’. "Me conmovió mucho", agregó.



¿Cuáles son los beneficios de este producto?

Es bueno para la salud y da mucha energía. Eleva la hemoglobina y protege el sistema respiratorio.



¿Es cierto que tiene su criadero de abejas en Oxapampa?

Así es.



¿Cuántas abejas tiene aproximadamente?

Tengo 60 colmenas (en cada colonia hay aproximadamente cinco mil abejas).



¿Alguna vez les tuvo miedo?

Nunca. Muchas veces me las he puesto incluso en el cuerpo para hacer exhibiciones al público. Algunas me han picado levemente pero aun así, sigo.



¿Cómo hace para que se peguen a su cuerpo?

Cuelgo la abeja reina en mi cuello y las demás se van pegando. Hay que tener paciencia. Cuando hago esto puedo llegar a tener más de cinco mil abejas.



¿Nunca tuvo una picadura fuerte?

Una vez, en Estados Unidos, cuando hice una exhibición y me picaron al punto de tener fiebre. Me estaba envenenando, estuve a punto de perder la vida pero son gajes del oficio.



¿Cuál es la abeja más peligrosa?

La africana, con esas abejas no trabajo.



La gente que desee probar sus productos, ¿dónde la puede ubicar?

En el stand 19 de la feria ‘Manos peruanas’, ubicada en el campo de marte. (Samantha Aguilar)

