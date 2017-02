Emprendedor: abuelito hace carritos de madera en SMP

Don Alberto Vallejos (72) dice que su trabajo es prueba de que aún tiene bien despierto a su niño interior. Y es que, desde hace treinta años, este carpintero de San Martín de Porres construye divertidos y coloridos carros infantiles de madera para niños.



¿Cómo empezó a crear estos carritos?

Cuando yo era pequeño me gustaban mucho los carritos. Así que cuando tuve a mis hijos, decidí construirles estos diseños en los que podían subirse, guardar sus juguetes o hacer lo que quisieran. Ahora lo hago también para mis nietos.



¿Y en qué momento se convierte en un negocio?

Cuando los vecinos vieron a mis hijos con estos cochecitos, me empezaron a hacer pedidos. Se fue corriendo la voz y así me di cuenta de que era un buen negocio.



emprendedor Alberto Vallejos hace carritos de madera.

¿Cuál es el carrito más grande que ha construido?

Como son niños, trato de que no sea tan grande para que no se hagan daño. Pero una vez hice uno en el que entraban dos y hasta tres chiquitos. El papá que me lo pidió quería que sus pequeños aprendieran a compartir, por eso en vez de comprar uno a cada uno, me pidió un carro grande para todos.



¿Los papás le piden diseños extraños?

Normalmente yo les doy las ideas, pero a veces me piden unos con los colores de sus equipos de fútbol o inspirados en el dibujo animado favorito de su engreído.





norte Carritos de madera tradicionales.

Sus diseños son clásicos, ¿no?

Sí, es que yo me inspiro en los carritos que a mí me hubiese gustado tener. Y me alegra que les guste mi trabajo.



¿Dónde podemos encontrar su taller?

Estoy en la avenida 2 de Octubre Mz. B. L. 10, en San Martín de Porres. (Michael Livia)

