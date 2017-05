Emprendedor diseña zapatos al gusto de sus clientas [FOTOS]

Junior Rivadeneyra (29) destinaba gran parte de sus ingresos como maquillador a comprar zapatos. Esa debilidad que, a simple vista, resultaba solo un gasto de dinero, en realidad le dio una gran idea de negocio. Primero fabricó calzados para él, luego para sus amigas y ahora para otras marcas. Al mes, produce más de 250 pares de zapatos al gusto de sus clientas en su taller de Villa El Salvador.



¿Estudiaste para emprender este negocio o lo aprendiste de forma empírica?

Estudié, pero mi gusto por los zapatos me ayudó mucho para desarrollar mi propia empresa.



¿Cuántas personas trabajan contigo?

Tengo un equipo de 15 personas, todas capacitadas para fabricar zapatos de calidad.



¿En qué se diferencia tu calzado con el del resto?

Mis diseños están siempre en vanguardia con la moda europea. Además, muchos de los zapatos que hago son a medida y cada par tiene un detalle especial: más almohadilla, menos taco, más ancho, menos punta. Lo que la clienta pida.



¿Fabricas para otras marcas?

Sí, la experiencia y la maquinaria que tengo me han permitido trabajar con otras emprendedoras del rubro del calzado y darles el servicio de producción.



¿También diseñas para ellas?

Sí, pero como los zapatos llevan su marca, los diseños tienen los detalles que ellas solicitan, ellas eligen cuero, color, combinaciones, todo. Yo asesoro y produzco.



¿Hace cuánto incursionaste en la fabricación de carteras?

Hace poco. Empecé a fabricarlas porque mis clientas me pedían un complemento para el calzado. No ha sido fácil hacer clutch (carteras tipo sobre), bolsones, carteras, pero lo he logrado gracias a la capacidad de mi equipo de trabajo.



¿Tú cuántos pares de zapatos tienes?

¡250! Diseño zapatos solo para mí. Lo mismo para mis clientas, por eso me buscan porque mis diseños son únicos.



¿A quién te gustaría ver luciendo tus calzados?

Sueño que los use Jennifer Lopez.



¿De qué material son tus zapatos?

De puro cuero. A mí me gustan zapatos de calidad, bonitos y de moda, y sé que eso buscan mis clientas.



¿Ya no has vuelto a maquillar?

Ya no, pero a mis clientas también las asesoro con el maquillaje. Si sus zapatos son para un evento especial, les sugiero con qué ropa, peinado y maquillaje llevarlos.



¿Dónde pueden ver tus diseños?

En Facebook e Instagram me encuentran como Junior Rivadeneyra.

