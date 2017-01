Eres guapa, tienes empleo, ganas tu propio dinero, te sabes organizar y no te faltan pretendientes. Sin embargo, hasta ahora, no eres capaz de comprometerte con una pareja. Si este es tu caso, presta mucha atención y descubre cuál es la raíz de tu problema.



Sucede que muchas mujeres añoran estabilizarse y después iniciar una relación, y no se dan cuenta de que hay hombres a su alrededor interesados en ellas. Están tan preocupadas en otras cosas, como en su desarrollo profesional, que no reparan, que rechazan y dejan pasar oportunidades que, generalmente, no volverán a presentarse.



Existen cinco situaciones que podrían estar generando esta conducta en una mujer. Llegó el momento de evaluar y cambiar esta realidad.



ESPERA OTRA COSA MEJOR

Va aumentando la edad y todo es ilusión. Tienes la idea de que llegará el hombre perfecto y por eso evitas a los postulantes.



TIMIDEZ

Piensas que, aunque te guste, no vas a aceptarlo porque te va a rechazar. Por temor, pierdes la oportunidad de ser feliz.



CRIANZA

Tuviste padres muy rígidos que, en tu adolescencia, te prohibieron tener enamorado hasta que lograras ser profesional. A pesar de los años, aún existe una voz interior que te dice ‘no’ cada vez que quieres entablar una nueva relación sentimental.





MALA EXPERIENCIA

Aún no puedes superar una mala experiencia sentimental. Ante la experiencia del primer enamorado que te traiciona, piensas que todos los hombres son iguales y no valen la pena.



ANTISOCIAL

Una mujer que está dedicada íntegramente a su trabajo y rechaza toda salida con sus amigos, no podrá formar grupos sociales mixtos o le costará trabajo elegir.



POCO FEMENINA

Una crianza rodeado de figuras masculinas, no te ha permitido el avance de tu feminidad. No has aprendido a manejar la sexualidad ni a decidir con quién estar y con quién no.



