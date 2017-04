¡Enséñale a tus hijos a cuidar el medio ambiente!

Así como es importante enseñarles a los hijos valores como la honestidad, respeto, tolerancia..., también lo es educarlos sobre el cuidado del medio ambiente. La dura situación que pasa el norte de nuestro país, puede ser la oportunidad de mostrarles las consecuencias de no cuidar su entorno.



Para empezar enséñale a:

1.Valorar el agua. Cuando te bañes, laves los platos o te asees los dientes, cierra el caño de inmediato cuando no lo estés usando. Explica los beneficios de ahorrar el agua y acostumbra a tus niños a hacerlo, hasta que se haga un hábito.



2. Cuidar la economía y el medio ambiente. No hagas un uso desmedido de la energía eléctrica. Apaga los aparatos electrónicos cuando la familia no esté en casa y enseña la importancia de esta acción. Apaguen siempre los focos que no se utilizan y opten por aquellos que ahorran energía.



3. Reciclar y reutilizar algunos objetos que comúnmente se tiran, por ejemplo, envases de vidrio, cajas de cartón y botellas de plástico.



4. Proteger a las mascotas. Todos debemos cuidar y amar a los animales y respetarlos, no solo a un perrito o un gatito, sino a todos los que viven en nuestro planeta.