Entrevista laboral: ¿Cómo tener éxito ante un reclutador poco amigable?

Muchas veces las entrevistas laborales suelen parecer un interrogatorio de nuestro Curriculum Vitae, en especial cuando tenemos la idea de que el entrevistador es una persona demasiado seria o que demuestra una actitud poco amigable.



Es importante tener en cuenta que la finalidad del evaluador no es descartar a los candidatos sin escucharlos, sino encontrar a la persona idónea para el puesto, evaluando las competencias y la personalidad en corto tiempo. Eso genera, a primera vista, un ambiente tenso durante la entrevista y no saber cómo actuar en consecuencia.



Para afrontar esta situación durante una entrevista de trabajo, puedes seguir estos cuatro tips:



• No tener prejuicios sobre el entrevistador durante las entrevistas de trabajo: el calificar, ya sea de manera consciente o inconsciente al evaluador como poco amigable, desencadenará de manera natural una serie de respuestas de protección o rechazo, que podría generar una dinámica desfavorable de cara al objetivo que estamos buscando alcanzar.

• El entrevistador es una persona como nosotros: debemos entender que él, al igual que nosotros, se encuentra a merced de las mismas dificultades, preocupaciones y emociones, por lo que a veces puede tener un mal día.

• Investigar sobre la empresa y el entrevistador: Así como el evaluador investigará sobre nuestro perfil, debemos conocer a la persona que tendremos en frente. Esta labor es muy sencilla gracias a la información que se obtiene de las redes sociales como su carrera laboral, años de servicio en la empresa, etc. De esta manera, se puede coincidir en temas en común para generar una conexión que nos permita fijar una emoción en la persona, asociada a nuestra capacidad dentro del puesto.

• Aprender a 'leer' al entrevistador y la situación de la entrevista: Debemos estar abiertos a la información que el evaluador nos pueda transmitir y tener la capacidad de ver las oportunidades de conexión en base a la información que podamos haber recabado. Esto requiere de una transparencia absoluta para generar confianza en el otro, pues si buscamos solo agradar, será leída como hipocresía y esto puede generar que nuestro evaluador nos descarte al instante, aun cuando podamos tener la mejor capacidad y experiencia para el puesto.



