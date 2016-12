Entrevista de trabajo: 7 errores comunes en los que nunca debes caer

Las entrevistas de trabajo aumentan, sobre todo, a inicios de año. Es natural, la mayoría de empresas aprovecha el cambio de calendario para renovar a su personal y buscar mejores perfiles. Por cierto, aquí te recomiendo cómo hacer un CV de impacto. Pero volvamos a nuestro tema.



Las entrevistas de trabajo no son parte de una 'ley de la selva', es la realidad de todo trabajador. Y no solo son las empresas las que buscan nuevos colaboradores. Son las personas las que buscan nuevas propuestas laborales. Sea porque quieren nuevos desafíos, cambiar de aires o un mejor ambiente laboral.



Es por eso que aquí te ayudamos a prepararte para una entrevista de trabajo. Porque queremos que crezcas y que mejores cada día. Van siete errores que jamás, pero jamás, nunca, debes cometer en una entrevista de trabajo:

Ser impuntual. Del 100% de personas que se presenta a una entrevista de trabajo, solo el 20% llega puntual y el resto se excusa con el tráfico vehicular o el desconocimiento de la ubicación de la empresa. Evita llegar tarde, pues estás transmitiendo una primera señal nada favorable para tus objetivos.



Interrumpir al entrevistador. No seas esa candidata que, ya sea por nervios o exceso de confianza, no sabe escuchar e interrumpe a cada momento al reclutador e incluso lo contradice. Habla cuando te sientas invitada a participar.



Vestir desaliñada. Jamás llegues a una entrevista de trabajo con una imagen descuidada y desordenada. Muestra pulcritud en tu vestimenta, zapatos y cabello. La evaluación es un todo y la imagen personal también es observada desde el inicio.



Descuidar el lenguaje no verbal. Tus gestos y posturas dicen más que tus palabras, por lo tanto, revolverse en la silla o encoger los hombros puede ser negativo para tu imagen. Ten presente que lo importante no es solo lo que dices, sino cómo lo expresas.



