Estos errores cometes al elegir tus contraseñas en Internet

Al parecer los usuarios de Internet alrededor del mundo aún no dominan cómo usar las contraseñas de manera eficaz para proteger sus cuentas en línea ya sea de redes sociales, correos electrónicos o accesos a páginas particulares gracias a la tecnología. Una nueva investigación de Kaspersky Lab reveló que las personas ponen en peligro su seguridad en Internet al hacer malas elecciones de contraseñas y erróneamente seleccionar aquellas que son simples, lo que puede tener consecuencias de gran trascendencia.

La investigación descubrió tres errores comunes al elegir contraseñas que ponen en riesgo a un gran número de usuarios de Internet:

1. Se utiliza la misma contraseña para diferentes cuentas, lo que significa que si se filtra alguna, varias cuentas podrían ser hackeadas.

2. Se usan contraseñas débiles que son fáciles de descubrir.

3. Se almacena de forma insegura, lo que contradice totalmente el propósito de tener contraseñas.

4. No mezclan letras mayúsculas y minúsculas en sus contraseñas.

5. No combinan números con letras en sus contraseñas.



computadora Contraseña debe combinar letras y números.

"Teniendo en cuenta la cantidad de información privada y confidencial que almacenamos en línea, los usuarios deberían tener más cuidado para protegerse con una contraseña verdaderamente útil. Esto parece obvio, pero tal vez muchos no se dan cuenta de que están cayendo en la trampa de cometer errores simples al manejar sus contraseñas. Estos errores, a su vez, son como dejar la puerta principal abierta a correos electrónicos, cuentas bancarias, archivos personales y demás información", comentó Andrei Mochola, Director de Productos de Consumo en Kaspersky Lab.



EL MAL USO

La investigación muestra que un gran número de personas, casi una de cada cinco (18%), se ha enfrentado a un intento de hackeo en sus cuentas. Sin embargo, pocas han empleado una contraseña eficaz e inteligente. Por ejemplo, sólo un tercio (30%) de los usuarios de Internet crea nuevas contraseñas para diferentes cuentas en línea y de forma preocupante, una de cada 10 personas utiliza la misma contraseña para todas sus cuentas en línea. Si esta contraseña llegara a filtrase, el usuario estaría en peligro de tener todas sus cuentas hackeadas y vulneradas por los atacantes.



Internet Hackers pueden robar tus cuentas.

El reporte también reveló que las personas no están creando contraseñas que sean lo suficientemente fuertes como para protegerse de hackeos y extorsiones. Sólo la mitad (47%) utiliza una combinación de letras mayúsculas y minúsculas en sus contraseñas y dos de cada tres (64%) utilizan una mezcla de letras y números. Esto, a pesar de que los usuarios creen que sus cuentas bancarias (51%), de correo electrónico (39%) y de compras en línea (37%) requieren contraseñas seguras.



El estudio también muestra que los usuarios hacen uso inadecuado de sus contraseñas al compartirlas con otras personas y usar métodos inseguros para recordarlas. Casi un tercio (28%) ha compartido alguna con un familiar cercano y, uno de cada diez (11%) lo ha hecho con sus amigos, lo que permite que las contraseñas se filtren involuntariamente. Más de uno de cada cinco (22%) también admitió haberlas escrito en un bloc de notas para ayudarle a recordarlas. Incluso, si una contraseña es fuerte, esto deja al usuario vulnerable, porque otras personas pueden verla y usarla.



computadora Guarda siempre en secreto tu contraseña.

