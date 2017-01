A menudo, se cometen errores que destruyen una relación por ciertas conductas y actitudes femeninas que resultan muy destructivas para las parejas. Esto provoca que a la larga se espume ese cuento de hadas que se vivió en su primera etapa. Una relación satisfactoria requiere comunicación, respeto y buenos hábitos de parte de las dos personas involucradas.



No queremos ser alarmistas, pero en el Perú los divorcios se han incrementado en más del doble. Si no quieres formar parte de esta estadística, evita cometer errores que destruyen una relación y reconquista a tu pareja.



Las relaciones de pareja no son perfectas, pero el secreto para que tengan éxito está en aprender a resolver los problemas como un equipo, e identificar las fallas y los errores para no volver a repetirlos. Estos son los errores que destruyen una relación.



La rutina. No hay nada más aburrido que no saber lo que va a ocurrir todos los días. Sugiérele salidas inesperadas, viajes ‘locos’ que los vuelvan cómplices de aventuras.



Falta de solidaridad. No creas que él no se da cuenta; si lo sigues haciendo, seguramente ese comportará igual cuando necesites de él. Reconquístalo siendo amable.



Los celos. No actúes como detective espiando a tu hombre, confía en él Recuerda que no hay más prueba de amor que aquella que se demuestra cuando hay libertad.



Poca comunicación ¿Cada vez que están juntos, él solo se dedica a ver TV? No permitas que este mal hábito se instale en tu relación y tampoco esperes que te lea la mente. Plantea que sea una hora para hablar sobre su día.



Ausencia de admiración. Si siente que no admiras a tu pareja , díselo y sugiérete hacer cosas que te hagan sentir orgullosa de estar con él.



La lucha por el poder. Ahora que las mujeres ejercen un rol protagonista en la sociedad, no significa que estés en competencia con tu pareja. Juntos son un equipo, remen hacia un mismo lado y verán todo lo que pueden conseguir.



Muchas críticas. Te has puesto a pensar, ¿qué pasa si tu pareja solo recibe de ti críticas hacia su físico y hasta por la ropa que se compra? ¡Te puede dejar! Céntrate en lo bueno que debe tener, por algo es la persona que amas, ¿no?