Errores que sueles cometer al arreglarte… ¡No los vuelvas a hacer!

Está bien que quieras verte más hermosa de lo que eres para captar miradas y suspiros a tu paso, pero cuidado porque a veces puedes cometer errores graves al arreglarte, sin darte cuenta. Si aún no sabes en qué cosas estás fallado, aquí te lo contamos.



Primero, para que te veas genial no necesitas bañarte en perfume. Está bien que quieras oler rico, pero en exceso genera rechazo al olfato de otros. Bastará con que rocíes un poco en tu cuello, antebrazo y detrás de tus rodillas.



Segundo, olvídate del efecto payaso. Aplícate una base de maquillaje según tu tipo y color de piel. Pon un poco del producto en la frente, mentón y mejillas y esparce hasta que logres un tono unificado. No olvides echarte también al cuello.



Tercero, las mujeres adoran las pestañas largas y con volumen porque le dan profundidad a la mirada. ¡Cuidado! Si abusas del rímel vas a parecer un dibujo animado o, peor aún, parecerá que tus pestañas son postizas.

Cuarto, el gloss con brillo, sobre todo en verano, hace que tus labios pierdan frescura y delicadeza. Mejor opta por un labial mate, en esta temporada están de moda. Los gloss déjalos para las fiestas o reuniones nocturnas.

Quinto, en el afán de tener tu cabello ordenado te aplicas un montón de fijador o gel. Mala idea. Tu melena quedará rígida y no se verá bien. Trata de ir al salón de belleza, al menos, una vez al mes para que reacondicionen tu pelo y luzca brilloso y suave.

Sexto, cuidado con el bronceado excesivo: ¿A quién no le gusta tener un poco de color? El problema es cuando la gente abusa y se expone demasiado al sol. No quedará para nada bien y encima le estarás haciendo un daño a tu piel.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.