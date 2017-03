Consejos para que puedas estudiar mejor

Ahora que empezaste el colegio, seguramente tu meta es sacar buenas notas. Si es así, procura estar atento a las clases y estudiar tus lecciones todos los días al llegar a casa, no solo cuando te toque rendir un examen.

Algunas de estas técnicas de estudios podrían servirte de mucho.



Presta atención. Asegúrate de sentarte en un lugar del aula donde puedas escuchar fácilmente a tus maestros. Si no los oyes es como si no estuvieses en el salón.



Toma apuntes. Hay información que tus profesores te brindan y podrías anotar. Escribe con buena letra para que después te sea fácil leerla.



Pide ayuda. Si hay algo que no acabas de entender, levanta la mano y solicita al profesor que te lo vuelva a explicar. La idea es que no te estanques en un tema.

EN CASA



Abre tus cuadernos y libros en un lugar donde haya luz, y siéntate bien. Una mala posición de tu columna afectará en tu ánimo.



Evita tener la televisión, la radio y el celular encendidos, ya que te desconcentrarán y lo que lees o escribes no se te quedará en la mente.

Planifica tus exámenes. Supongamos que tienes una prueba el lunes y tienes mucho material que revisar, estudia de a pocos desde hoy. No esperes hasta un día antes para hacerlo, porque sacrificarás tus horas de sueño y difícilmente darás lo máximo de ti mismo.



Descansa bien. El sueño no solo promueve el crecimiento, favorece la consolidación de la memoria y tu aprendizaje.