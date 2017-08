'Has', 'haz' y 'as': ¿En qué casos debes usar estas palabras?

El artículo de hoy trata de tres palabras que generan muchas dudas al momento de escribir: has, haz y as. Si prestas atención ya no serán motivo de confusión para ti.

HAS



Es la conjugación del verbo haber en segunda persona (tu/has) y aparece en las formas compuestas: has bebido, has cantado, has bailado. Otro ejemplo es:



Has encontrado una solución fabulosa.



También aparece en la forma ‘has de’ más un verbo infinitivo que indica necesidad. Es equivalente a ‘tienes que’.



Has de trabajar más duro para tener dinero.



Lo cual es igual a: Tienes que trabajar más duro para tener dinero.

HAZ



Esta palabra indica al verbo hacer también en segunda persona, pero de forma imperativa. Es un mandato o una orden. Como tal, se emplea para exigir a alguien que ejecute una tarea.



Hijo, haz las cosas con cautela.



Por favor, haz la tarea.



Haz también puede usarse como sustantivo para referirse al conjunto de rayos luminosos desde un mismo origen que se propagan sin dispersión.



Por la ventana se cuela un haz de luz.



Incluso, haz significa atado o fajo de hierba, leña o cosas semejantes.



Mario, trae un haz de leña para la fogata.

AS



Es un sustantivo que puede referirse a una carta del juego de baraja o a una persona destacada en alguna materia o campo.



Le gané porque tenía el as de oros.



Mi compañero es un as de las matemáticas.

TOMA NOTA



Si te confundes siempre con has, haz y as, escribe en un papel las tres palabras y anota un ejemplo de cada una de ellas. Pégalo en tu escritorio.