No, nunca, jamás y tampoco: ¿Cuándo debes usar estos adverbios de negación?

Los principales adverbios de negación en español son: no, nunca, jamás y tampoco. Como su nombre lo indica, los adverbios de negación son todas aquellas palabras de este tipo que expresan un mensaje negativo o que niegan alguna información.



Por lo tanto, son muy fáciles de identificar, ya que únicamente caracterizan como negativa una información dada en una oración o la acción dictada por un verbo.

Vamos a ver algunos de sus usos:



1. Van delante del verbo en frases afirmativas y negativas:



Ese político no era corrupto.

Ese día tampoco había clases.

Ese abogado jamás revisa las leyes.

Ese niño nunca dice malas palabras.



2. Cuando ‘no’ va por detrás del verbo y delante de otros elementos de la oración:



Acordaron la no violencia.

Entonó no menos de 10 canciones.

Pactaron la no repetición de las pruebas.



3. Nunca, jamás y tampoco, por delante del verbo y otros elementos de la oración:



Tampoco ese día había clases.

Jamás ese abogado revisa las leyes

Nunca ese niño dice malas palabras.



4. El ‘no’ seguido de nunca, jamás o tampoco:



Decimos:

No volverá a reunirse con ellos jamás.

No consideró nunca la amistad.

No ignoraba tampoco los hechos.

No volverá jamás.



No decimos:

Volverá a reunirse con ellos no jamás.

Consideró no nunca la amistad.

Ignoraba no tampoco los hechos.

Volverá no jamás.