¿Qué hacer si tu esposo tiene un hijo con otra mujer?

Cuando ella descubre que su pareja le fue infiel sufre un duro golpe emocional, social y moral, pero cuando se entera que además él tiene un hijo con la otra mujer, este dolor aumenta pues estaría frente a una doble traición.



Virginia Arroyo Guadalupe, directora de Psicoemotiva, explica que una infidelidad suele afectar la autoestima y seguridad de una mujer, por lo que recomienda permitirse vivir el duelo. Llorar, hablar y expresar lo que siente es necesario porque solo de ese modo podrá aceptar lo que le pasó.



“Lo importante es que no se culpe. El único responsable de la traición es su esposo, no ella”, aclara.

EL PERDÓN



Si pasas por esta situación, solo tú sabes si puedes perdonar. Todo dependerá de tu capacidad para volver a confiar en tu pareja. Si lo haces, también debes olvidar. “No significa que deban hacerse las ciegas, se trata de procesar la traición y no traerla al presente nunca más”, recomienda.



Negarte a perdonar también es una posibilidad. Si tu dignidad ha sido menoscabada, lo más sano es terminar la relación de pareja, pero no de padres. Si tienen hijos, no los involucren.

CONSEJOS



Si perdonas a tu pareja establece con él el cumplimiento de sus responsabilidades económicas y afectivas con el otro menor.



Haz que tu esposo sea el que comunique en casa sobre la existencia de un nuevo niño. Jamás hables mal del menor ni lo critiques.