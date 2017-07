Ciencia dice que esta es la edad para dejar de "juerguear" [VIDEO y FOTOS]

¡Bajando el volumen! Las épocas de estudios superiores siempre serán recordadas por la amanecidas, materias complicadas, profesores odiosos y grandes fiestas que no tenían fecha de finalización. Y sí, el tiempo pasa la factura y todo comienzan a declinar invitaciones para "tonear" de lo lindo y prefieren conservar su salud y comienzan a tener una relación más especial con la cama.



La tecnología también está haciendo que nos volvamos más adictos a quedarnos en casa. Netflix es uno de los aliados de las personas que ya pasaron la etapa de andar de fiesta en fiesta y prefieren levantarse temprano para ir a correr y realizar alguna actividad que le deje mayores beneficios.



Currys PC World realizó una investigación y reveló que la edad ideal para dejar las fiestas son los 31 años. Esta edad es la perfecta para realizar actividades mucho más tranquilas. El estudio indica que la más de la mitad de los entrevistados prefiere quedarse en casa frente al televisión y ver una buena serie.



El estudio también indica que la tecnología está haciendo una mejor opción para no salir de ella. Videojuegos, pantallas carísimas y Netflix son el principal atractivo para no salir de casa.



Llama la atención que el 13% de mujeres encuestadas manifiestan que les duelen mucho los pies por los zapatos para bailar y prefieren quedase en casa para una noche de masaje, pizza y cerveza.



Otro factor fundamenta es que el 70% de encuestados manifiesta que ya no saben mucho a fiestas porque ya encontraron a la pareja ideal y comienzan a sentirse plenos. Los 37 años es la edad ideal para terminar con etapa de "juerga" y no sentirse mal por ello.