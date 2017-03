Evita ventilar tus problemas en las redes sociales

En la actualidad, a muchas parejas se les ha dado por ventilar sus problemas por las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). Los mensajes van desde sencillos reclamos (‘por qué no me recogiste’ u ‘olvidaste que hoy es nuestro aniversario’) hasta insultos y revelaciones.



La coach emocional Angie Palomino aconseja no publicar los conflictos de la pareja en esos medios porque solo darán pie a que los contactos opinen, de buena o mala forma, de un tema que no les incumbe.



SÉ PRUDENTE

“Hay que ser muy prudentes con lo que publicamos porque un mensaje puede crear conflictos, resentimientos, malentendidos e incluso denuncias. En vez de encontrar soluciones, estarán creando más problemas y provocando el quiebre definitivo de la relación”, advierte la especialista.



No te dejes llevar por la cólera e ira del momento, entiendo que no es fácil, pero debes pensar que al escribir, estás exponiendo la vida privada de tu pareja y la tuya. Si sientes que no puedes controlarlo, solo imagínate qué dirán tus compañeros de trabajo o familiares cuando lean ese post.



CANCIONES, NO

Olvídate también de postear letras de canciones que reflejen lo que estás sintiendo en ese momento. No son tan sutiles como piensas, pues tus contactos automáticamente empezarán a preguntar qué pasa y te llenarán de mensajes. Un tema que muchas chicas escriben en las redes sociales es: “Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho...”. Saca tus propias conclusiones.



CARA A CARA

Si estás molesta con tu pareja por algo que hizo o dijo, enfréntalo y reclámale fuera de las redes con voz firme, sin llegar a los gritos. No hay que irse a los extremos. No hagas escándalos, pero tampoco calles y actúes como si no hubiera pasado nada. Los problemas deben solucionarse para que más adelante no vuelvan a dañar la relación.

UN CONSEJO

Si tu problema no puede esperar y necesitas hablar con tu galán, opta por el WhatsApp o el mensaje privado (inbox). Ahí podrán escribirse solo ustedes sin comprometer a terceros. No es lo más recomendable, pero sí lo más juicioso que puedes hacer.

