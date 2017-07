¡Eviten perder autoridad ante sus hijos! Puede traer estas malas consecuencias

¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo que se olvide del castigo que le dio su papá porque tú lo perdonas? Eso es desautorizar a tu pareja y afecta no solo a tu engreído, sino también a tu relación.

Gloria Olórtegui, directora del centro psicológico Misky Warmi, asegura que es importante educar a los niños con un solo modelo de disciplina. Para ello debes ponerte de acuerdo con tu pareja para establecer las reglas y hacerlas cumplir.



“Cuando estas son claras y consistentes entre los padres, los niños crecen con armonía en sus valores y educación, y aprenden a conducirse con respeto hacia ellos mismos y los demás”, dice la especialista.

En cambio, si desautorizas a tu esposo, tu hijo:



Se sentirá confundido e inseguro, pues no tendrá claro si su comportamiento estuvo mal o bien.



No aprenderá a respetar a una autoridad, pues al contradecir a tu pareja le quitas autoridad.



Se volverá parcializado, pues empezará a acercarse más a la mamá, que lo libera de los castigos.



Aprenderá a mentir y manipular, pues sabrá que sus padres no coordinan entre ellos.

CONSEJOS



Si piensas que el castigo de tu pareja fue excesivo, debes conversarlo después a solas con ella para que se pongan de acuerdo en la magnitud de las medidas correctivas futuras para tu hijo.