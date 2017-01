La pérdida de cabello que sufrió su tía, producto de la lucha contra el cáncer que la aquejaba, motivó en Jhonny Farroñán (31) la preocupación por encontrar una solución que la ayudara a lucir tan bella y radiante como siempre.



Es así como este estilista de Los Olivos decidió tejer, pelo a pelo, una frondosa peluca que luego entregó a su familiar para cubrir las consecuencias de la quimioterapia. Desde entonces, su labor no ha parado.



“Todo empezó así, y hoy me he convertido en un experto haciendo pelucas. De toda mi producción destino unas cuantas a mujeres con cáncer de organizaciones sociales, esa es mi contribución para siquiera reducir el dolor que ellas sienten”, señala el peinador.



Desde su salón de belleza-spa de la calle Helmes 637, Farroñán cuenta que muchas de sus clientes, sensibilizadas con el trabajo que él realiza, donan sus cabellos cortados para que él pueda confeccionar estas pelucas.



“Cuando vienen para hacerse un cambio de look radical, les explico la labor que realizo y trato de convencerlas para que me donen su cabello, muchas me apoyan y colaboran, otras lo piensan, pero respetamos que se tomen el tiempo”, dice.

