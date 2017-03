Ante la caída de huaicos en Lima y en otras zonas del Perú, que arrasaron viviendas, vehículos, puentes y dejaron personas fallecidas, heridas y varios animales muertos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) da las siguientes recomendaciones a la población, en caso estas emergencias se repitan:



- Conserva la calma en todo momento; infunde serenidad y ayuda a los demás.

- Presta atención a la alarma preestablecida (silbatos, campanas, timbre, trompeta, etc.).

- Evacúa rápidamente hacia las zonas de seguridad.

- Sigue las instrucciones de las autoridades.

- Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión.

- No te detengas a mirar el incremento de los ríos, ¡Aléjate de las riberas!

- No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos.

- Apoya en la rehabilitación de las calles y caminos de la comunidad.

- Colabora en el rescate de personas.



PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Después del desastre suelen aparecer las enfermedades. Por ello, especialistas en medicina aconsejan:



- Evitar caminar descalzos para no sufrir cortes en la piel, ni infecciones como la leptospirosis que se presenta cuando colapsan los desagües y las ratas contaminan estas aguas.

- Lavar las verduras o frutas con agua y unas gotitas de legía para prevenir problemas gastrointestinales.

- Tapar los recipientes donde se almacene agua para evitar la proliferación de zancudos que pueden transmitir el dengue, zika o chikungunya.

