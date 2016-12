Hoy, muchos padres acostumbran colgar las fotos de sus pequeños en Facebook y otras redes sociales, pero ¿sabemos el peligro al que exponemos a nuestra familia con esto?



La psicóloga Eva Caballero alerta que este acto común e inofensivo puede traer consecuencias negativas, como raptos, burlas o montajes fotográficos con fines perversos.



Más allá de un acto de banalidad, compartir la intimidad del hogar por Facebook es muy riesgoso porque una vez que una foto se lanza a la nube, se pierde el control sobre ella. Por ello, toma nota de estas recomendaciones de + Mujer.



-No acompañes tus fotos en Facebook con la ubicación, nombres y, mucho menos, apellidos de tus hijos.



-La configuración de privacidad de tu Facebook no debe ser pública. Incluso puedes hacer que las fotos las vean solo algunos de tus contactos. En este caso, usa la configuración personalizada.



-Por más graciosas y tiernas que parezcan, evita subir fotos en Facebook de tus hijos bañándose o en pañales. Hay monstruos que se dedican a coleccionar imágenes de infantes con poca ropa para saciar instintos muy bajos.



-Pregúntate si de verdad es necesario subir tantas fotografías a Facebook . No caigas en el exhibicionismo o en la competencia por acumular ‘me gusta’ o comentarios.



