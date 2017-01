Facebook: ¿Publicas todo sobre tu relación? Te decimos de qué careces

Tu relación de pareja no es un evento público de Facebook u otras redes sociales. Te concierne solo a ti y a tu novio. No reveles tus intimidades, porque te expones a que te juzguen y esto afectará la estabilidad de tu relación.



Una infidencia se le puede perdonar a cualquiera. Pero revelar detalles de la relación de pareja solo por el afán de contarlo puede ser muy peligroso y más si es expuesto en Facebook u otras redes sociales.



La intimidad de pareja pertenece al ámbito personal y nunca debe llegar al Facebook u otras redes sociales. Si lo haces corres el riesgo de que quien te preste atención no entienda los códigos de amor que manejas con tu pareja y que por tanto te juzgue o critique.



Publicar en Facebook fotos o comentarios que demuestren lo enamorada que estás es una invitación aún más pública a que decenas de personas hablen de tu relación.



Pregúntate ¿cuál es tu objetivo? Muchas veces se colocan comentarios de amor por inseguridad o para manipular que la otra persona certifique el amor frente a los demás.

La intimidad de pareja no solo incluye experiencias bonitas sino también frustraciones, miedos, dudas, etc. La primera persona que debe conocer esto es tu pareja, pero si sientes que no pueden manejarlo, antes de pedir consejos a personas que tienen los mismos o peores problemas que tú, acude a un especialista.