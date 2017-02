Facebook es uno de los espacios virtuales de mayor concurrencia. La mayoría de niños y adolescentes tienen una cuenta en esta red social. No está mal que la tengan pero los padres ahí tienen la misión de orientarlos para que no sean víctimas de personas inescrupulosas que captan menores por ese medio.



Por esta razón, es importante establecer ciertas reglas en el uso del Facebook para que tus hijos no corran peligros. Siéntate y habla con ellos con mucha paciencia y tranquilidad. Explícales todas las cosas malas que pueden pasar pero con un lenguaje sencillo y claro. Puedes poner ejemplos para que lo entiendan mejor. Entre las cosas que NO deben hacer están:



1. AGREGAR A PERSONAS DESCONOCIDAS

Diles que solo acepten solicitudes de amistades que conozcan. Explícale lo inseguro que es concederle a un extraño el acceso a su información personal, fotos, comentarios y demás.



2. SUBIR FOTOGRAFÍAS INAPROPIADAS

Deja en claro las consecuencias que podría traer consigo subir fotografías con vestimenta o situaciones poco apropiadas. Esas imágenes pueden ser utilizadas para otros fines en internet. Deben de tener mucho cuidado con eso.



3. PROPORCIONAR INFORMACIÓN PERSONAL

Datos personales como número de celular, domicilio, horarios de escuela, ingresos económicos y demás, deben ser resguardados en absoluto. No tienen por qué ponerlos en su descripción ni en algún post.



4. TENER UN PERFIL PÚBLICO

Cerciórate de que tus hijos tengan como privado (solo amigos) su perfil para que, de esta manera, personas ajenas a ellos no tengan acceso a sus fotografías, publicaciones y demás información.



5. HACER COMENTARIOS O PUBLICACIONES INAPROPIADAS

Aconséjales a tus niños que no publiquen ni hagan comentarios hirientes, groseros o inapropiados. Esto les evitará posibles problemas o malos entendidos.



