Se dice que las mujeres recuerdan más las fechas importantes en comparación con los hombres, sobre todo cuando están en una relación de pareja porque prestan atención a los detalles, mientras que los hombres no reparan en este de información porque para ellos suele ser "desechable". Familias.com hizo una lista algunas de las fechas que por excelencia un hombre suele olvidar.



Si el tuyo lo hace, no te preocupes, en el mundo hay millones de hombres que también lo hacen, no es un consuelo ni pretexto pero es algo muy generalizado. Pero si en cambio, tu pareja recuerda esta fechas, siéntete afortunada...



Cumplir meses o aniversario de bodas



La mujer es quien suele hasta marcar en su calendario que el día 16 cumplen un mes más juntos, mientras que para el hombre es un día más. Cuando se casan ¡esto tampoco cambia! También olvidan la fecha en que casaron.



El 14 de febrero



Para ellos es un día más, a veces se dan cuenta porque el mundo entero se llena de globos y cosas cursis. Pero no esperes que a primera hora te llame para desearte ¡Feliz San Valentín!



El cumpleaños de su pareja



Generalmente le tendrás que recordar a tu novio unos días antes de que se acerque esta fecha si no quieres que lo pase desapercibido, , ¡márcalo en su calendario y ponle un recordatorio!



El cumpleaños de su suegra



Si se le ha llegado a olvidar el tuyo, ¿Qué te haría pensar que el de su suegra sí se va a acordar? Son uno de los días más "normales" de todo el año. Si quieres que lo recuerde, díselo un día antes.



Las presentaciones en la escuela de sus hijos



Si ya tienen hijos, difícilmente se le olvidará la fecha de cumpleaños de ellos, pero no pidas que recuerde cuándo es el festival de la primavera o la clausura del año escolar, las mamás son las que suelen estar al tanto de todo esto.



La fecha en que se conocieron



Una mujer se acuerda perfectamente el día de esa fiesta en que se conocieron, hasta te puede decir qué llevaba puesto su pareja, pero un hombre ¡jamás! Así que si llegas con un regalo ese día y le dices "¡Felicidades!", te aseguramos que no sabrá por qué lo estás haciendo, ¡inténtalo y verás!



El día que eligieron para casarse



Si ya tienen una fecha fijada para contraer matrimonio, seguramente cuando le diga a sus amigos de la boda, dirá algo así como "es en mayo", pero no recordará con exactitud el día preciso, es completamente natural porque las mujeres son las que se encargan de estos detalles.



La fecha en que prometieron que estarían juntos todo el día



Desde hace un mes prometieron que X día iban a bloquear las agendas para pasar ese día o fin de semana completamente juntos ¡no le creas! Seguro se le olvidará y un día antes que le digas que si está listo para la fecha te diga que no porque ¿qué crees?, ¡se le olvidó!



El día de alguna fiesta familiar



Graduaciones, la boda de tu prima, la fiesta de aniversario de tus papás, el bautizo de tu sobrino entre otras celebraciones más no están en su lista de prioridades y no porque no quiera ir, simplemente no estará en su radar de fechas a cumplir.

