En el cambio de año se experimenta un cambio de ciclo. Durante esta época es común limpiar y guardar todos aquellos elementos de la temporada anterior que no se van a necesitar, tales como mantas, alfombras, cortinas… Es positivo aprovechar este momento de cambio para realizar una renovación energética del hogar con el Feng Shui. Estas limpiezas energéticas, cuya finalidad es eliminar la densidad o carga que puedan haber adquirido los espacios de nuestro hogar, son siempre recomendables tanto en periodos de cambio como para cerrar ciclos y siempre que queramos impulsar nuevos proyectos.



Para limpiar un ambiente, puedes seguir los siguientes consejos siguiendo los principios del Feng Shui:



1. Pon a punto tu casa

Revisa el buen estado y funcionamiento tanto de las instalaciones como de los objetos, y repara todo aquello que esté roto o estropeado.





2. Orden y proximidad

El lugar idóneo para guardar cada objeto será lo más cerca posible de la estancia a la que pertenece, o en un lugar que tenga una energía similar. Por ejemplo, según el Feng Shui es positivo poder guardar las mantas en la propia habitación. No lo será, en cambio, ubicarlas en la cocina, sala o baño.



3. Evita las habitaciones sobrecargadas

Es decir, aquellos cuartos que solamente son utilizados como almacén. Todo lo que guardes en ellos se descargará, o se impregnará de energía estancada. La recomendación para estos espacios es encontrarles un uso, evitando así que se conviertan en lugares “atascados”. Por lo tanto, esa habitación que no utilizas puede reconvertirse en un espacio de lectura o relajación, en una zona de plancha, un cuarto de costura o una zona de juegos. Además de revitalizar la energía, estarás ganando espacio útil en tu hogar





4. Almacenaje sí, pero con sentido

En caso de almacenar objetos debajo de la cama, deben estar bien limpios y ordenados y guardar una relación con esta: sábanas, edredones, colchas…. De acuerdo al Feng Shui no es recomendable guardar zapatos, maletas ni aparatos eléctricos, ya que además de poder distorsionar el campo magnético, no son objetos que guarden relación con el tipo de energía propio de un dormitorio.



5. Limpieza

Una limpieza energética va acompañada de una limpieza física profunda, de dentro a fuera: se debe empezar por el fondo de altillos y armarios para acabar por lo más exterior y superficial. La limpieza debe ser global, no solamente aquello propio de la temporada. El momento de hacer limpieza puedes acompañarlo de una música alegre que suba tu estado de ánimo y vibre por todo tu hogar.



