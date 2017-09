Fernanda Kanno, de periodista a amante de los fierros: ‘Voy a correr las 6 Horas Peruanas’

El amor es...

Estar bien con el mundo.



¿Qué es la noticia en tu vida?

Es algo que se tiene que saber para que las cosas mejoren.



¿Ves noticieros cuando no estás trabajando?

Todo el tiempo.



¿Con quién ha sido tu mejor entrevista?

Guillermo Thorndike, sobre la vida de Miguel Grau.



Si no fueras periodista, ¿qué serías?

Corredora de autos.



Si pudieras regresar en el tiempo para entrevistar a un personaje, ¿a quién sería?

A Jesucristo.



La cualidad que más te gusta de ti...

La perseverancia.



El mejor regalo...

Mi guitarra.



¿Qué fue lo que te decidió a aceptar el reto de bailar en ‘El Gran Show’?

Estoy en un momento de mi vida en el que quiero arriesgarlo todo.



Tu peor miedo en la pista de baile...

Olvidarme de los pasos.



Un percance bochornoso en pantalla...

Recuerdo que una vez dije una lisura porque pensé que no estaba al aire.



¿Hablas lisuras?

Muchísimas.



Fernanda Kanno ingresa a El Gran Show: La Revancha

¿Te gusta la ropa que usas en el programa?

Yo escojo y me gusta usar de todo.



El libro que estás leyendo ahora...

‘After Dark’, de Haruki Murakami.



¿Cómo te ves dentro de 10 años?

Corriendo camionetas 4X4 y contando historias positivas en televisión.



Además de bailar, ¿a qué te dedicas?

Estoy entrenando mucho para correr las 6 Horas Peruanas.



Tu trago favorito...

El Gin tonic.



Si pudieras cambiar algo en tu físico, ¿qué sería?

Estoy feliz con lo que tengo y acepto lo que no puedo cambiar: mis piernas.



Tu mamá es...

Mi fan número 1.



El mejor año nuevo que pasaste fue en...

La casa de mi hermana Sharon.



¿Cuál es el objeto más antiguo en tu casa?

Un espejo de mano que era de mi abuela.



Lo que nunca falta en tu cartera...

Una cuchilla.



Lo más loco que hiciste con tu cabello...

Pintarlo de fucsia.



Frío o calor...

Calor.



¿Qué te molesta?

Las personas que mienten. Y más cuando lo hacen por cosas tontas.



Un consejo a las mujeres que quieren ser periodistas...

Qué se pongan en los zapatos de la otra persona antes de juzgar.

