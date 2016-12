Muchos se preocupan por la cena navideña, la decoración y los regalos con el fin de no perder la tradición familiar, pero se olvidan justamente de las personas que les enseñaron a apreciar esta fecha: los abuelitos, los patriarcas de la familia que inculcaron la costumbre de celebrar.



La psiquiatra y psicoterapeuta Isabel Vásquez afirma que si los abuelitos fueron los fundadores de la tradición, no deben ser excluidos en ninguna Navidad, pues son el contacto vivo de nuestras raíces. “Cuando se les toma en cuenta ellos aumentan su autoestima, su capacidad de relación e incluso su autocuidado porque querrán sentirse y lucir bien”, dice la especialista.



1. Inclúyelos en los preparativos: Dales una función a los abuelitos como adornar el árbol, la sala o el nacimiento para que sepan que su ayuda es importante en el hogar.



2. Pídeles sugerencias: La experiencia de los abuelitos les da sabiduría, por eso pídeles y acepta sus recomendaciones sobre cómo celebrar la fecha, qué comida preparar, entre otros.



3. Hazles participar de un ritual: Pídeles a los abuelitos que, como patriarcas o matriarcas de la familia, descubran al niño en el pesebre, inicien una oración o el brindis.

4. Prepárales su dieta: No permitas que los abuelitos sientan que son unos aguafiestas solo porque no pueden comer ciertos alimentos, hazles su comida (decorada con motivos navideños) y coloca su plato en la mesa junto con toda la familia para que sepa que te importa su salud y aprecias su presencia.



5. Dales un presente: No tiene que ser algo caro, puedes ofrecerles algo que les guste mucho, como un adorno para el cabello, una colonia, un pañuelo, un cuadro o música de sus tiempos.



6. Acércalos a la tecnología: Algunos creen que los abuelitos no entienden la tecnología, pero hay muchos que comprenden muy bien las tablets (porque tienen pantallas grandes). Pídele a tu hijo que les enseñe a usarla. A lo mejor pueden ubicar, a través de las redes sociales, a sus familiares que no ven con frecuencia.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.