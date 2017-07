Fiestas Patrias: Conoce al lanzador de cuchillos del circo de la 'Puca'

Una gran alternativa para estas Fiestas Patrias. Jesús Roque Castilla (60), conocido como ‘Indio Zacchiny’, tiene un número artístico muy arriesgado que deja con el corazón en la boca a grandes y chicos en el Circo de la Chola Puca, en Puente Piedra.

Se trata de lanzar y clavar cuchillos en el tablero de la muerte con una persona en medio. El señor Jesús está orgulloso de lo que hace y dice que permanecerá hasta sus últimos días de vida trabajando en la carpa.

Trome conversó con él y pudo conocer muchos detalles de su vida como el inicio de su pasión por el circo y su deseo que todos disfruten de su arte en estas Fiestas Patrias.



¿Quién le enseñó este número artístico?

Mi padre. Y fue cuando yo tenía 10 años de edad.



¿Él también trabajaba en un circo?

Sí, yo vengo de una familia circense. Desde pequeño mi papá nos enseñó a mí y a mis hermanos a domar a los animalitos, realizar pruebas de equilibrio y actos de magia, porque todos teníamos que aprender en caso alguien se enfermaba. Empezamos formando nuestra propia carpa familiar ‘El circo de los hermanos Roque’, en Cusco.



¿Por qué decidió lanzar cuchillos?

Porque es sorprendente y adrenalínico, por eso le pedí a mi padre que me enseñara.



¿Alguna vez ha herido a alguien en su show?

Nunca, pero sí me ha pasado que los voluntarios se mueven mucho y a veces he terminado rasgando sus ropas, pero nada de gravedad.



¿Ha intentado hacerlo con los ojos vendados?

Claro, la prueba se hace a cuchillo ‘limpio’, con fuego y vendado. Nunca he tenido problemas.



¿Qué se necesita para realizar este número de riesgo?

Buena concentración, una excelente vista y nervios de acero.

¿Sus hijos heredaron su arte?

De mis siete hijos, cuatro de ellos son acróbatas y equilibristas y actualmente participan en el Circo de Colombia, que funciona en la avenida Izaguirre. Mi otro hijo actúa en La Tarumba. Y este año, mis nietos de 5 y 8 años debutarán haciendo fajas aéreas en un circo en Ancón.



¿Le hubiera gustado que se dedicaran a otra profesión?

Yo estoy orgulloso de todos mis hijos, se dediquen al circo o no, porque también tengo dos hijas profesionales, una es enfermera y otra veterinaria. Pero en julio siempre tratamos de juntarnos en el circo, es una tradición.



¿Qué novedades tiene este año el circo?

Este año, por primera vez, ofreceremos el acto de los cuchillos, los equilibristas realizarán nuevos malabares y contaremos la historia de Pinocho para los niños.



¿Dónde puede ir el público a ver su show?

Estaremos hasta el 21 de agosto en la Panamericana Norte frente al mercado Las Tres Regiones en Puente Piedra con el Circo de la Chola Puca y su amigo El Cuy. (Pilar Cuya)

