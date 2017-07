Fiestas Patrias: Conoce más del perro peruano sin pelo

En estas Fiestas Patrias, además de celebrar a la papa, la quinua o el olluco, hay un ser vivo que merece toda nuestra atención: el perro peruano sin pelo, una raza autóctona que, desde el 2001, es considerado Patrimonio de la Nación y tiene características tan peculiares que lo hacen único, como el calor que emana de su cuerpo y la ausencia de pulgas.



Claudia Gálvez, presidenta de la ‘Asociación Amigos de los Perros Sin Pelo del Perú’, detalla que este can, al tener la piel expuesta, sin melena que aísle su temperatura corporal, comparte su calidez especialmente con las personas que sufren de reumatismo.

NI UN PELO DE TONTO



* Aunque demuestra paciencia, también es ingenioso, por lo que suele llevarse bien con los niños.



* Puede ser de color negro pizarra, gris, cobre, marrón oscuro, bronce e incluso rubio, con o sin mechón en la frente y cola.



* Otra singularidad es que jamás muerde. Presenta fragilidad dentaria: no tiene premolares y a los 2 o 3 años, pierde los incisivos. Solo usa los molares (últimas muelas) para triturar sus alimentos. Por eso, se deben evitar los huesos y juguetes duros.



* Como no tiene pelo, su piel necesita jabón de glicerina (no champú) y finalmente, crema humectante.



SABÍAS QUÉ

En el antiguo Perú se les denominaba ‘Chimo’ (proveniente de la cultura Chimú). Este término luego se castellanizó erróneamente como ‘perro chino’.

Posee ojos almendrados que tiende a entrecerrar cuando hay mucha luz.

