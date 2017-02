Una de las cosas que pasa desapercibida por las noches, es la forma como duermes con tu pareja. Simplemente te acuestas, apagas la lámpara y te entregas a los brazos a Morfeo hasta el día siguiente. Pero sabías que la posición que adoptas para descansar con tu galán revela mucho sobre su relación.



Los especialistas sostienen que durante el sueño no se puede fingir el lenguaje corporal, por eso este es el momento en el que uno es honesto y vulnerable por lo que la posición para dormir dice mucho de uno.



1. DE CUCHARITA

La persona que abraza tiende a guiar y proteger al otro en la relación, y la pareja se siente segura y cómoda a su lado. Tal vez sea la posición que mejor refleje la armonía perfecta en la que vive una pareja. Pero esto no significa que no tengan conflictos, los tienen pero saben manejarlos.



Cucharita. Refleja armonía en la pareja.

2. ABRAZADOS

Esa posición revela una buena relación. La pareja se encuentra en un momento excelente y la vida sexual suele ser perfecta. Los brazos envueltos en el otro amplían el deseo de protección.



Abrazados. La pareja está pasando un buen momento.

3. DE ESPALDAS PERO TOCÁNDOSE

Una pareja que acostumbra a dormir en esta posición preserva su espacio individual sin perder el contacto. Esta forma revela que hay confianza en la relación y que uno necesita de la presencia del otro.



s Revela que hay confianza en la relación.

4. DE FRENTE HACIA EL OTRO PERO SIN TOCARSE

La pareja que duerme en esa posición quiere intimidad y tiene necesidad de observar a su pareja, pero sabe respetar su espacio y tiende a sentir menos celos. Se trata de dos grandes amigos y compañeros, y su vida sexual es bastante activa.



d Necesidad de observar a su pareja.

5. ENTRELAZADOS

Es muy común en el inicio de una relación y acostumbra a ocurrir cuando ambos se quedan dormidos después de tener sexo, con la intención de unir el cuerpo en uno solo.



s Es común al inicio de la relación.

6. DE ESPALDAS Y SEPARADOS

Esta posición a la hora de dormir es una señal de que algo puede andar mal en la relación. La falta de contacto entre los cuerpos en direcciones opuestas puede significar una fuerte disputa por el espacio o la total independencia del otro.



d Algo puede estar yendo mal en la relación pero también puede significar que son personas muy independientes.

7. UNO DE LOS DOS TIENE TODO EL ESPACIO

Una persona espaciosa en la cama no demuestra afecto ni cariño por su pareja. Este busca más espacio como una forma de autoafirmación en la relación. Esta posición revela que la relación pasa por un momento difícil, en el que la persona que ocupa menos espacio se siente insegura.



d Es una señal de que algo anda mal en la relación.

